ДРАМАТИЧНИ ПРИЗОРИ КОД СОЛУНА Волонтерски спасиоци открили стање Срба који су повређени у експлозији - посекотине, опекотине ...

07.08.2025. 18:03
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Фото: Dnevnik (Filip Bakić)

У експлозији су четири особе повређене од поломљеног стакла, док је један мушкарац задобио тешке опекотине на више делова тела. Власница куће приведена

Истрага је у току, а власница куће је приведена ради утврђивања околности несреће.

Волонтерски спасиоци брзо су стигли и пружили прву помоћ повређенима.

Волонтерски спасиоци, који су данас помогли у збрињавању петоро Срба који су повређени у експлозији код Солуна, огласили су се и открили у ком су здраврственом стању повређени.

Како су навели, у 15 часова, догодила се експлозија у кући у којој су боравили туристи из Србије у Аспровалти.

- У експлозији су четири особе повређене од поломљеног стакла, док је један мушкарац задобио тешке опекотине на више делова тела. Наш тим је стигао на лице места за само три минута и одмах пружио прву помоћ повређенима, укључујући и особу са опекотинама.

Недуго затим, на лице места је стигла и ЕКАБ хитна помоћ, која је преузела повређеног са опекотинама ради хоспитализације. Реакција ЕКАБ-а била је брза и ефикасна. Од срца желимо брз опоравак свим повређенима и њихов што скорији повратак свакодневном животу - написали су волонтерски спасиоци: Христос Тиалиакас, Стелла Салепи, Николас Митакос и Кристина Траику.

Према првим извештајима, несрећа се догодила под још увек неразјашњеним околностима око 15 часова. Амбулантна возила Националног центра за хитне случајеве (ЕКАВ) брзо су стигла на лице места и превезла петоро повређених у Здравствени центар.

Полиција је привела власницу смештаја, жену стару 86 година.

Истрага је у току.

Блиц

