ТЕШКА НЕСРЕЋА КОД КОВИНА!
(ФОТО, ВИДЕО) ЦРНИ ДАН У БАНАТУ! Младић (19) слетео с пута и УДАРИО у дрво, аутомобил потпуно смрскан
Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас у селу Скореновац, у општини Ковин, у којој је живот изгубио деветнаестогодишњи возач.
Према првим информацијама, несрећа се догодила када је младић, док је управљао аутомобилом марке "шкода", из за сада неутврђених разлога, изгубио контролу над возилом и слетео са пута.
Приликом излетања са коловоза, аутомобил у ком се налазио несрећни момак ударио је у дрво које се налазило поред.
Упркос брзој интервенцији Хитне помоћи, повреде које је задобио биле су кобне и он је преминуо на лицу места. Како се на снимку који је објавила инстаграм страница "192.рс" може видети, аутомобил је у потпуности савијен, а место сувозача готово и да не постоји.
Полиција је обавила увиђај, а тело страдалог момка превезено је на обдукцију која ће утврдити тачан узрок смрти.
Истрага је у току, а она би требало да расветли да ли је узрок несреће неприлагођена брзина, стање пута или нешто друго.