ПРЕМИНУО ОТАЦ ИЛИЈА, ВЕЛИКИ НАВИЈАЧ ЗВЕЗДЕ Кошаркашки клуб се опростио од свештеника са Острога
КК Црвена звезда саопштио је да је са великом жалошћу примио вест да је преминуо свештеник Илија Буха.
„Наш Илија био је познат као велики добротвор, али и велики навијач Црвене звезде“, наводи се у саопштењу.
„Наши Звездаши су га добро знали, и многи су га заволели зато што је сваку прилику користио да из Манастира Острог у коме је боравио и служио 24 године, дође и свим срцем бодри своју Црвену звезду. Претходних неколико година водио је борбу са тешком болести“, навели су из КК Црвена звезда.
Наводи се да је клуб био уз њега, у априлу месецу посетио га је председник Звезде Жељко Дрчелић и делегација клуба, а том приликом добио је и дрес са својим именом као знак захвалности.
„Отац Илија био је у свакодневном контакту са клубом и интересовао се и пратио је своју Црвену звезду до последњег дана“, саопштено је из КК Црвена звезда.
Наводи се и да ће отац Илија Буха бити сахрањен по сопственој жељи у Манастиру Рујан, чију је изградњу лично покренуо, и био један од ктитора.
„Оче Илија, нека ти је вечна слава и хвала“, закључује се у саопштењу кошаркашке секције београдских црвено-белих.