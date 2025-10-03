moderate rain
ПРЕМИНУО ОТАЦ ИЛИЈА, ВЕЛИКИ НАВИЈАЧ ЗВЕЗДЕ Кошаркашки клуб се опростио од свештеника са Острога

03.10.2025. 16:46 16:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
otac ilija
Фото: KK Crvena zvezda

КК Црвена звезда саопштио је да је са великом жалошћу примио вест да је преминуо свештеник Илија Буха.

„Наш Илија био је познат као велики добротвор, али и велики навијач Црвене звезде“, наводи се у саопштењу.

„Наши Звездаши су га добро знали, и многи су га заволели зато што је сваку прилику користио да из Манастира Острог у коме је боравио и служио 24 године, дође и свим срцем бодри своју Црвену звезду. Претходних неколико година водио је борбу са тешком болести“, навели су из КК Црвена звезда.

Наводи се да је клуб био уз њега, у априлу месецу посетио га је председник Звезде Жељко Дрчелић и делегација клуба, а том приликом добио је и дрес са својим именом као знак захвалности. 

„Отац Илија био је у свакодневном контакту са клубом и интересовао се и пратио је своју Црвену звезду до последњег дана“, саопштено је из КК Црвена звезда.

Наводи се и да ће отац Илија Буха бити сахрањен по сопственој жељи у Манастиру Рујан, чију је изградњу лично покренуо, и био један од ктитора.

„Оче Илија, нека ти је вечна слава и хвала“, закључује се у саопштењу кошаркашке секције београдских црвено-белих.

преминуо отац свештеник свештеник спц кк црвена звезда
