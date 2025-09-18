clear sky
22°C
18.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1764
usd
98.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВУЧИЋ СА ГАШИЋЕМ И МОЈСИЛОВИЋЕМ: "Грађани ће у суботу видети снажну српску армију"

18.09.2025. 11:22 11:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
2
Фото: Instagram/ buducnostsrbijeAV

БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић састао се данас са министром одбране Братиславом Гашићем, начелником Генералштаба Војске Србије генералом Миланом Мојсиловићем и помоћником министра одбране Ненадом Милорадовићем и истакао да ће на војној паради у суботу грађани Србије имати прилику да виде снажну и моћну српску армију.

Вучић је на Инстаграму будуцностсрбијеав навео да су у току последње припреме за војни дефиле у суботу, 20. септембра.

"У суботу ће грађани Србије имати прилику да виде снажну и моћну српску армију. Последње припреме за војни дефиле су у току. Живела слободна Србија", навео је председник Вучић.

Велика војна парада „Снага јединства“ поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, биће одржана 20. септембра са почетком у 11 часова, на простору код Палате Србија.

 

Александар Вучић војска србије
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај