ВУЧИЋ СА ГАШИЋЕМ И МОЈСИЛОВИЋЕМ: "Грађани ће у суботу видети снажну српску армију"
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић састао се данас са министром одбране Братиславом Гашићем, начелником Генералштаба Војске Србије генералом Миланом Мојсиловићем и помоћником министра одбране Ненадом Милорадовићем и истакао да ће на војној паради у суботу грађани Србије имати прилику да виде снажну и моћну српску армију.
Вучић је на Инстаграму будуцностсрбијеав навео да су у току последње припреме за војни дефиле у суботу, 20. септембра.
"У суботу ће грађани Србије имати прилику да виде снажну и моћну српску армију. Последње припреме за војни дефиле су у току. Живела слободна Србија", навео је председник Вучић.
Велика војна парада „Снага јединства“ поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, биће одржана 20. септембра са почетком у 11 часова, на простору код Палате Србија.