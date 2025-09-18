clear sky
ЗА НЕСМЕТАНО ИСПЛАЋИВАЊЕ ПОРОДИЧНИХ ПЕНЗИЈА Студенти и ђаци да се јаве због потврда о школовању

18.09.2025. 14:05 14:08
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Фото: Dnevnik.rs

БЕОГРАД: Фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) подсетио је данас средњошколце и студенте који примају породичне пензије да су обавезни да Фонду ПИО доставе потврде о школовању, како би им се пензија несметано исплаћивала и да су ученици средњих школа дужни да потврде доставе најкасније до 25. септембра а студенти до 25. октобра.

Из Фонда ПИО наводе да с обзиром на то да се у неким високошколским установама упис школске године обавља у новембру, у том случају је неопходно да студенти доставе потврде о школовању чим упишу нову школску годину. 

Додају да уколико потврде не буду достављене до предвиђених рокова, исплата пензија се привремено обуставља и биће настављена након достављања потврде, тј. студентима који потврде доставе у новембру, октобарска и новембарска пензија биће исплаћена у децембру.

Према одредбама Закона о ПИО, дете стиче право на породичну пензију и она му припада до навршених 15 година живота, а након тога ово право остварује ако је на школовању. 

Право на пензију детету припада до краја школовања, а најкасније до навршених 20 година живота ако похађа средњу школу, односно 26 година живота ако студира. 

Осим података о идентитету детета и установи која је издаје, потврда треба да садржи и податке о томе на коју школску годину се односи, као и о статусу ученика, односно студента у тој школској години.

 На потврдама је потребно уписати матични број родитеља по коме се користи пензија, а могу се донети лично на шалтер филијале која исплаћује пензију или послати поштом.

Благовременим достављањем школске потврде наставиће се редовна исплата пензија, наводи се у саопштењу Фонда ПИО.

породична пензија ђаци студенти
