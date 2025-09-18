(ВИДЕО) НАСИЉЕ У ФРАНЦУСКОЈ ЕСКАЛИРАЛО Банке су забарикадирали, 18.000 апотека не ради! Има повређених!
Данас се широм Француске одржавају велики синдикални протести
Очекује се између 600.000 и 900.000 демонстраната на 250 најављених скупова.
Прошле среде у Француској су одржане демонстрације покрета "Блокирајмо све" који се противи планираном буџету због којег је пала влада Франсоа Бајруа и председник Емануел Макрон за новог премијера одредио Себастијана Лекорнуа.
Новинар и полицајац повређени су током сукоба у Лиону. Полицајац је изгубио зуб.
У Марсељу, демонстранти су се разишли код Порт д'Екса. Неки су се упутили ка железничкој станици Сен Шарл.
Мобилне групе су зауставили полицајци који патролирају подручјем. Неколико маскираних особа је тренутно окупљено у близини станице.
У Марсељу, демонстранти су се разишли код Порт д'Екса. Неки су се упутили ка железничкој станици Сен Шарл.
Grève du 18 septembre: des affrontements ont lieu à Lyon pic.twitter.com/bW8sMQrjMK
— BFMTV (@BFMTV) September 18, 2025
Мобилне групе су зауставили полицајци који патролирају подручјем. Неколико маскираних особа је тренутно окупљено у близини станице.
Банке у Паризу забарикадиране. Франс24 јавља да су банке у Паризу забарикдиране у очекивању још већих демонстрација у француској престоници.
До сада ухапшено око 100 људи
Према најновијим подацима француске полиције и жандармерије, 95 људи је ухапшено широм земље.
Од тог броја су 33 особе тренутно у притвору.
На улице градова широм Француске распоређено је више од 80.000 полицајаца.
Први сукоби догодили су се у Лиону, где је према информацијама БФМТВ распоређено 1.300 полицајаца, а на снимку који је објавила ова телевизија види се њихов покушај да сузавцем зауставе јуриш демонстраната.
Journée de grève en France : 230 actions dans les rues, plus de 80.000 policiers déployés (photos) https://t.co/TrQMAuhtOZ
— Le Soir (@lesoir) September 18, 2025
Фигаро наводи да је група демонстраната обучених у црно на челу поворке блокирала званичну протестну колону, да би потом на полицију на Авенији де Сакс био испаљен ватромет, на шта је одговорено сузавцем.
По доласку колоне у кварт Ла Гиљотјер, дошло је до нове "размене" ватромета и сузавца, након чега је уследио полицијски напад.