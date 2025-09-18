clear sky
(ВИДЕО) НАСИЉЕ У ФРАНЦУСКОЈ ЕСКАЛИРАЛО Банке су забарикадирали, 18.000 апотека не ради! Има повређених!

18.09.2025. 13:51 14:00
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс/Дневник
Коментари (0)
француска
Фото: Скриншот Икс

Данас се широм Француске одржавају велики синдикални протести

Очекује се између 600.000 и 900.000 демонстраната на 250 најављених скупова.

Прошле среде у Француској су одржане демонстрације покрета "Блокирајмо све" који се противи планираном буџету због којег је пала влада Франсоа Бајруа и председник Емануел Макрон за новог премијера одредио Себастијана Лекорнуа.

Новинар и полицајац повређени су током сукоба у Лиону. Полицајац је изгубио зуб.

У Марсељу, демонстранти су се разишли код Порт д'Екса. Неки су се упутили ка железничкој станици Сен Шарл.

Мобилне групе су зауставили полицајци који патролирају подручјем. Неколико маскираних особа је тренутно окупљено у близини станице.

Банке у Паризу забарикадиране. Франс24 јавља да су банке у Паризу забарикдиране у очекивању још већих демонстрација у француској престоници.

До сада ухапшено око 100 људи

Према најновијим подацима француске полиције и жандармерије, 95 људи је ухапшено широм земље.

Од тог броја су 33 особе тренутно у притвору.

На улице градова широм Француске распоређено је више од 80.000 полицајаца.

Први сукоби догодили су се у Лиону, где је према информацијама БФМТВ распоређено 1.300 полицајаца, а на снимку који је објавила ова телевизија види се њихов покушај да сузавцем зауставе јуриш демонстраната.

Фигаро наводи да је група демонстраната обучених у црно на челу поворке блокирала званичну протестну колону, да би потом на полицију на Авенији де Сакс био испаљен ватромет, на шта је одговорено сузавцем.

По доласку колоне у кварт Ла Гиљотјер, дошло је до нове "размене" ватромета и сузавца, након чега је уследио полицијски напад.

 

 

