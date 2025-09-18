МАЂАРСКА СПРЕМНА ЗА НОВИ СИСТЕМ НА ГРАНИЦИ Срби на листи путника који ће морати да дају отиске и фотографију
Мађарска полиција саопштила је да Европска унија од почетка октобра уводи нови систем уласка и изласка (ЕЕС) за држављане трећих земаља који прелазе у Шенгенску зону ради краткорочних боравка.
Систем ће најпре бити примењен на граници Мађарске и Украјине, затим на граници са Србијом, а потом и на аеродромима.
Како је наведено, циљ ЕЕС система је заштита спољних граница ЕУ и спречавање илегалних миграција, али и идентификација особа које крше правила Уније, као и превенција, истрага и откривање терористичких и других тешких кривичних дела.
Систем ће бележити и чувати податке о путницима – датум и место уласка, фотографију и отиске прстију, као и разлоге евентуалног одбијања уласка.
Мађарска полиција је најавила да би увођење новог система у почетку могло да успори прелазак границе, али је њихов регистарски систем унапређен и набављена је нова опрема како би процедура текла што ефикасније.
Ово у пракси значи да ће сви држављани Србије који након 12. октобра први пут буду прелазили границу са Мађарском морати да дају биометријске податке – отиске прстију и фотографију лица. Они ће бити чувани у систему и коришћени за све наредне уласке, а поступак ће бити обављан у посебно опремљеним просторијама са камерама и спроводиће се само једном.
Нови систем односи се на све држављане земаља које нису чланице ЕУ или Шенгена – поред Србије, то су и САД, Канада, Велика Британија, Аустралија и друге државе.
ЕЕС регулише боравак до 90 дана у периоду од 180 дана у свим државама које га примењују. Укупно 29 земаља учествоваће у систему – 25 чланица ЕУ (осим Кипра и Ирске), као и Исланд, Норвешка, Лихтенштајн и Швајцарска.
(EUpravo zato)