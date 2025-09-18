clear sky
ШТРАЈКУЈУ ПРИТВОРЕНИЦИ Протестује 93, чак 74 одбија храну

18.09.2025. 13:27
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
zatvor
ПОДГОРИЦА: У Истражном затвору Подгорица штрајкују 93 притвореника, од којих 74 одбија да узима храну, казали су из Управе за извршење кривичних санкција (УИКС).

Наводи се да су притвореници који штрајкују под сталним надзором и да њихово здравствено стање прати Сектор за здравствену заштиту.

Истиче се да је тренутно здравствено стање притвореника који штрајкују стабилно.

"Управа за извршење кривичних санкција наставља са спровођењем свих неопходних мера у циљу заштите здравља притворених лица, а с тим у вези и очувања реда и безбедности у Управи", наводи се у саопштењу, пренео је подгорички портал Дан.

