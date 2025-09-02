clear sky
26°C
02.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1763
usd
100.0737
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВУЧИЋ И СНС БЛИЗУ АПСОЛУТНЕ ВЕЋИНЕ Владајућа странка има подршку од 48,2 одсто бирача; Најновије месечно истраживање агенције Ипсос тзв. "студентску листу" спонтано помене 8,1 одсто

02.09.2025. 10:14 10:27
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
Коментари (0)
Вучић
Фото: принтскрин инстаграм/ avucic

Српска напредна странка има подршку од 48,2 одсто бирача, док студентску листу спонтано спомене 8,1 одсто испитаника, показује најновије редовно месечно истраживање агенције Ипсос.

Истраживање је рађено минулог викенда на репрезентативном узорку од 1.220 испитаника из Србије, без Косова и Метохије.

Као и претходно истраживање агенције Ипсос, и ово је испитивало рејтинге постојећих странака, док на листи понуђеној испитаницима нису биле странке, коалиције и покрети о којима се у минулом периоду много причало у јавности, али још нису формиране и не знају им се тачна структура и лидери, попут "Покрета за народ и државу" председника Александра Вучића или такозване студентске листе чији се састав држи у тајности.

Испитаници су, међутим, могли да наведу да ће да гласају за неку другу странку или покрет осим понуђених постојећих, а да затим наведу и за коју. Тако је овог пута 8,1 одсто од опредељених испитаника спонтано навело да не би гласало ни за једну понуђену листу, већ за тзв. студентску.

Испитаницима је постављено питање: "Ако би се на парламентарним изборима за Скупштину Србије кандидовале само странке, а не коалиције, за кога бисте у том случају гласали?"

снс
Извор:
Курир
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај