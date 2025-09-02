ВУЧИЋ И СНС БЛИЗУ АПСОЛУТНЕ ВЕЋИНЕ Владајућа странка има подршку од 48,2 одсто бирача; Најновије месечно истраживање агенције Ипсос тзв. "студентску листу" спонтано помене 8,1 одсто
Српска напредна странка има подршку од 48,2 одсто бирача, док студентску листу спонтано спомене 8,1 одсто испитаника, показује најновије редовно месечно истраживање агенције Ипсос.
Истраживање је рађено минулог викенда на репрезентативном узорку од 1.220 испитаника из Србије, без Косова и Метохије.
Као и претходно истраживање агенције Ипсос, и ово је испитивало рејтинге постојећих странака, док на листи понуђеној испитаницима нису биле странке, коалиције и покрети о којима се у минулом периоду много причало у јавности, али још нису формиране и не знају им се тачна структура и лидери, попут "Покрета за народ и државу" председника Александра Вучића или такозване студентске листе чији се састав држи у тајности.
Испитаници су, међутим, могли да наведу да ће да гласају за неку другу странку или покрет осим понуђених постојећих, а да затим наведу и за коју. Тако је овог пута 8,1 одсто од опредељених испитаника спонтано навело да не би гласало ни за једну понуђену листу, већ за тзв. студентску.
Испитаницима је постављено питање: "Ако би се на парламентарним изборима за Скупштину Србије кандидовале само странке, а не коалиције, за кога бисте у том случају гласали?"