БАЦИЛИ ИМ ПАСОШЕ У СМЕЋЕ Туристи из Израела коначно напустили Сарајево
20.08.2025. 19:10 19:20
САРАЈЕВО: Туристи из Израела, којима је особље једног хотела у Сарајеву наводно грешком бацило у смеће пасоше, отпутовали су синоћ за Тел Авив са сарајевског аеродрома, саопштила је данас Служба за послове са странцима.
Нове пасоше за израелске туристе издала је Амбасада Израела у Београду, чиме им је омогућено несметано путовање, пренела је РТРС.
Запослени у једном сарајевском хотелу, како је речено, грешком су бацили у смеће 47 пасоша туриста из Израела, због чега су они били приморани да остану у хотелу, иако је требало да се врате 16. августа.