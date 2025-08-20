few clouds
БАЦИЛИ ИМ ПАСОШЕ У СМЕЋЕ Туристи из Израела коначно напустили Сарајево

20.08.2025. 19:10 19:20
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
пасоши
Фото: Sora, ilustracija

САРАЈЕВО: Туристи из Израела, којима је особље једног хотела у Сарајеву наводно грешком бацило у смеће пасоше, отпутовали су синоћ за Тел Авив са сарајевског аеродрома, саопштила је данас Служба за послове са странцима. 

Нове пасоше за израелске туристе издала је Амбасада Израела у Београду, чиме им је омогућено несметано путовање, пренела је РТРС. 

Запослени у једном сарајевском хотелу, како је речено, грешком су бацили у смеће 47 пасоша туриста из Израела, због чега су они били приморани да остану у хотелу, иако је требало да се врате 16. августа.

Вести Регион
