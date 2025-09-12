КРВАВИ ПУТ ПРОГОНА Три деценије од страдања и егзодуса Срба с простора Доњег Вакуфа и околине
12.09.2025. 09:23 09:44
Коментари (0)
БАЊАЛУКА: Данашњом Меморијалном академијом "Крвави пут прогона" и поменом који ће бити служен сутра, у Градишци ће бити обележене три деценије од егзодуса Срба с простора Доњег Вакуфа и околних општина.
Академија ће бити одржана и у знак сећања на страдале српске цивиле које су 13. септембра 1995. године убили припадници Хрватске војске у Бравницама код Јајца, када је убијен или нестао 81 српски цивил.
Пре готово три деценије 9.000 Срба с подручја Доњег Вакуфа, напустило је огњишта, од којих је највећи број, нови дом пронашао на подручју Градишке.