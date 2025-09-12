clear sky
КРВАВИ ПУТ ПРОГОНА Три деценије од страдања и егзодуса Срба с простора Доњег Вакуфа и околине

12.09.2025. 09:23 09:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: pixabay.com

БАЊАЛУКА: Данашњом Меморијалном академијом "Крвави пут прогона" и поменом који ће бити служен сутра, у Градишци ће бити обележене три деценије од егзодуса Срба с простора Доњег Вакуфа и околних општина.

Академија ће бити одржана и у знак сећања на страдале српске цивиле које су 13. септембра 1995. године убили припадници Хрватске војске у Бравницама код Јајца, када је убијен или нестао 81 српски цивил.

Пре готово три деценије 9.000 Срба с подручја Доњег Вакуфа, напустило је огњишта, од којих је највећи број, нови дом пронашао на подручју Градишке.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Регион
