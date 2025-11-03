БЕЗ ПРАЊА ВЕША, ШЕТКАЊА, ГОСТИЈУ И ЦИПЕЛА ИСПРЕД ВРАТА Подстанари открили газдинску „тиранију” преко „гране”
Подстанари открили шта им ради бака станодавка: „А мислили смо да је мила и фина”.
У популарној Facebook групи „Балканци у Немачкој” покренула се расправа о проблемима живота подстанара, након што је један корисник поделио своје неугодно искуство са станодавком.
– Унајмили смо стан код једне баке, 72 године, која живи спрат изнад нас. Кад смо се доселили, чинила се мила и фина: доносила је колаче, причала о цвећу. Али после месец дана… као да смо потписали уговор с ђаволицом. Зове нас у девет ујутру: ‘Чула сам да сте ходали касно синоћ.’ Једном сам сушио веш на балкону, каже: ‘То се не сме, влажи фасаду.’ Кад дођу гости, одмах пита: ‘Колико их има и када иду?’ – испричао је корисник.
Додао је да старија станодавка превише надзире подстанаре.
– Чак је једном питала моју жену може ли ући да види како чувамо стан. Полудео сам, али нисам могао превише да реагујем јер још нисмо нашли други стан, а знаш како је тешко изнајмити нешто без сталног уговора о раду – признао је.
Да све трпимо?
– Сад ме мучи питање: да ли да све трпимо док не нађемо други стан или да се супротставим и ризикујем избацивање? Да ли и вама газде овде знају загорчати живот или смо само ми ‘налетели’? – упитао је чланове групе.
Његова објава изазвала је лавину коментара. Други чланови почели су да деле своја искуства са станодавцима који имају претеране контролне навике.
Један корисник описао је екстреман случај: газда му је променио браву док је био на послу.
– Одем у полицију, пријавим случај, они зову кључара који откључава и ставља нову браву. Фирма је хтела да наплати 230 евра, а ја сам рекао: ‘Наплатите се од газде стана.’ Сутрадан сам поднео тужбу за провалу и повреду приватности. Газда је касније платио кључарску фирму и од тада је бољи газда – написао је.
Друга корисница испричала је необично понашање своје станодавке:
– Рекла ми је: ‘Не перите одећу, купујте више комада да мењате и бацате, струја и вода су скупи.’ Дала ми је лист и оловку да записујем потрошњу воде и пратила ме у подрум – навела је.
Још потресније искуство дошло је од жене која је годинама трпела малтретирање:
– Неколико година трпели смо насиље од газде, психички нас је уништио. Провере после 8 увече, гости никако… Ако можете, бежите што пре. Сада смо у новом стану, али године живота су нам просто одузете – испричала је.
Права подстанара
Међу коментарима су се нашли и они који охрабрују подстанаре, позивајући се на законе у Немачкој.
– Не може те избацити ако прочиташ уговор. Не прави буку између 22 и 6, не остављај ципеле испред врата и немаш се чега плашити. У Немачкој је све могуће. Ако тражиш стан, бирај тамо где нису власници у истој згради и где није хаусмајстер – саветовала је једна жена.
Други су подсетили на права најмопримаца у вези с приступом стану:
– Имате право на мир до 22 сата и нормалне дневне звуке. У Аустрији, на пример, власник може ући у стан само једном годишње, писмено најављено и уз договор. Имате право и да је не пустите ако дође кад њој падне на памет – додао је један корисник.