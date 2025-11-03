БУДИТЕ СПРЕМНИ
НЕЋЕ ВИШЕ БИТИ ЈЕФТИНОГ МЕСА И СТАРИХ НАВИКА Шта ће донети 2026. година НОВИ ЗАКОНИ УТИЦАЋЕ НА ПОТРОШАЧЕ
Година 2026. донеће велике промене у начину куповине у Немачкој (где живи око 500.000 Срба).
Нова правила, строжи закони и све више технологије мењаће начин на који функционишу супермаркети, интернет продавнице и потрошачи.
Државни знак за услове узгоја животиња
Од марта 2026. уводи се државни лого који ће означавати услове узгоја. На свакој амбалажи свињског меса јасно ће писати да ли је животиња живела само у затвореном простору или је имала приступ отвореном.
Aldi Süd укида најјефтиније месо
Од јануара 2026. Алди Süd повлачи из продаје месо из најнижег нивоа узгоја – било да је реч о говедини, свињетини, живини или другим врстама. Јефтино месо њихових робних марки тако постаје прошлост.
И други трговци планирају да следе овај пример – до 2030. године највећи ланци обећавају више бриге за животиње и потпуни престанак продаје меса из лоших услова узгоја.
Више дигиталних програма лојалности
Трговине све више уводе дигиталне програме награђивања. Алди Норд тестира систем бодова путем апликације, а према истраживању консултантске куће McKinsey, две трећине супермаркета планира да 2026. додатно улаже у задржавање купаца.
За купце то значи да ће мобилни телефон постати обавезан при куповини, а дигитални купони део свакодневице.
Продаја лекова у дрогеријама и дисконтима
До краја 2025. ланац дрогерија ДМ планира да у својој интернет продавници понуди безрецептне лекове. Сличне планове имају и Rossmann и Лидл.
Велики преговори о ценама
Ове јесени воде се важни преговори између трговинских ланаца попут Лидла, Едеке i Rewea и добављача о ценама и пласману производа. Исход би могао довести до раста цена или нестанка појединих артикала са полица. Према информацијама из индустрије, највише би могли поскупети чоколада, кафа и безалкохолна пића.
Нова правила и закони ЕУ
Трговци се припремају и за низ нових европских прописа који ступају на снагу 2026:
– Нова уредба о амбалажи (август 2026.) – паковања морају бити еколошки прихватљивија и лакша за рециклажу.
– Ново право на поправку – продавци ће морати да понуде поправку или заменске делове, а не само нови производ.
– Већа одговорност трговаца – сносиће већу кривичну и материјалну одговорност ако уређаји или дигитални производи буду неисправни.
– Нова правила за куповину на рате – систем „купи сада, плати касније“ биће строже контролисан; купци ће морати да докажу да могу да отплате кредит.
– Строжа правила оглашавања – изрази попут „еколошки“ или „климатски неутрално“ моћи ће да се користе само ако су доказани, почев од јесени 2026.
Укратко, 2026. година доноси велику модернизацију и више транспарентности у немачкој малопродаји – али и већу одговорност за трговце, уз притисак на цене и промене у потрошачким навикама.