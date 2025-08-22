broken clouds
НЕВРЕМЕ ПРОТУТЊАЛО ЦРНОМ ГОРОМ Чак два торнада снимљена изнад Јадрана НАЈИНТЕНЗИВНИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ БАРА (ВИДЕО)

22.08.2025. 17:21 17:23
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Средином дана снажно грмљавинско невреме пролазно и краткотрајно обрушило се на црногорско приморје.

Невреме је било праћено јаким громовима и врло обилним пљусковима. 

Невреме је најинтензивније било на ширем подручју Бара. 

Истовремено, атмосфера је била толико нестабилна, да су се чак две морске пијавице формирале једна поред друге. 

Реч је о торнадима изнад воде. 

Срећом, ове појаве нису стигле до копна. 

Након невремена, у овом часу на црногорском приморју је ведро, али и спарно. 

Током викенда очекује се угодније време, уз смену сунца и облака, понегде и уз локалну појаву краткотрајних пљускова са грмљавином. 

Дуваће појачан североисточни ветар. 

Подсетимо, јучерашњи дан донео је обали Јадрана вишеметарске таласе, услед јаког југа. 

Иначе, Црну Горује у више наврата од синоћ погодило грмљавинско невреме. На удару су се у више наврата нашли скоро сви континетални предели, а данас и обала Јадрана.  

Иначе, температура Јадрана дуж целе обале креће се око 24-25°C. 

(Telegraf.rs)

