НЕВРЕМЕ ПРОТУТЊАЛО ЦРНОМ ГОРОМ Чак два торнада снимљена изнад Јадрана НАЈИНТЕНЗИВНИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ БАРА (ВИДЕО)
Средином дана снажно грмљавинско невреме пролазно и краткотрајно обрушило се на црногорско приморје.
Невреме је било праћено јаким громовима и врло обилним пљусковима.
Невреме је најинтензивније било на ширем подручју Бара.
Истовремено, атмосфера је била толико нестабилна, да су се чак две морске пијавице формирале једна поред друге.
Реч је о торнадима изнад воде.
Срећом, ове појаве нису стигле до копна.
Након невремена, у овом часу на црногорском приморју је ведро, али и спарно.
Током викенда очекује се угодније време, уз смену сунца и облака, понегде и уз локалну појаву краткотрајних пљускова са грмљавином.
Дуваће појачан североисточни ветар.
Подсетимо, јучерашњи дан донео је обали Јадрана вишеметарске таласе, услед јаког југа.
Иначе, Црну Горује у више наврата од синоћ погодило грмљавинско невреме. На удару су се у више наврата нашли скоро сви континетални предели, а данас и обала Јадрана.
Иначе, температура Јадрана дуж целе обале креће се око 24-25°C.
(Telegraf.rs)