ТРАГЕДИЈА У ЦРНОЈ ГОРИ Туристкиња преминула на плажи, претходно јој позлило у мору
09.08.2025. 14:53 14:54
Држављанка Северне Македоније С. Г. (80) из Битоља преминула је на плажи на Светом Стефану након што јој је позлило у мору док се купала, пишу подгоричке Вијести.
То је овом листу потврђено у будванској полицији, која је обавила увиђај на лицу места те о свему обавестила Више државно тужилаштво.
Према досадашњим информацијама, туристкиња је са породицом боравила на плажи када јој је позлило док се купала у плићаку.
Екипа Хитне помоћи је стигла на лице места, али су узалуд били покушаји реанимације. У питању је дугогодишњи срчани болесник.