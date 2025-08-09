clear sky
35°C
09.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРАГЕДИЈА У ЦРНОЈ ГОРИ Туристкиња преминула на плажи, претходно јој позлило у мору

09.08.2025. 14:53 14:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Држављанка Северне Македоније С. Г. (80) из Битоља преминула је на плажи на Светом Стефану након што јој је позлило у мору док се купала, пишу подгоричке Вијести.

То је овом листу потврђено у будванској полицији, која је обавила увиђај на лицу места те о свему обавестила Више државно тужилаштво.

Према досадашњим информацијама, туристкиња је са породицом боравила на плажи када јој је позлило док се купала у плићаку. 

Екипа Хитне помоћи је стигла на лице места, али су узалуд били покушаји реанимације. У питању је дугогодишњи срчани болесник.

плажа море црна гора
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај