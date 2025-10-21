overcast clouds
10°C
21.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРЕСЛО СЕ ЈАДРАНСКО ПРИМОРЈЕ Земљотрес узнемирио грађане "ПРОБУДИЛО МЕ УДАРАЊЕ"

21.10.2025. 08:07 08:25
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com

Ноћас око 1 сат након поноћи у Хрватској се осетио земљотрес, а епицентар је био 36 километара од Ријеке, јавља ЕМСЦ.

Магнитуда је била 2,9 степени по Рихтеру. Потрес је био на дубини од четири километара.

"Башка, пробудило ме", "Лепо је пукло и пробудило ме", "Стариград код Сења, добро се чуло и затресло", "Кратко подрхтавање се осетило на Рабу. Зујање, па кратак, али снажан удар", гласили су неки од првих коментара на потрес. 

С обзиром на то да се ради о слабијем земљотресу, верује се да није било жртава, повређених и веће материјалне штете.

(Telegraf.rs)

земљотрес Хрватска
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај