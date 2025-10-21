ТРЕСЛО СЕ ЈАДРАНСКО ПРИМОРЈЕ Земљотрес узнемирио грађане "ПРОБУДИЛО МЕ УДАРАЊЕ"

Ноћас око 1 сат након поноћи у Хрватској се осетио земљотрес, а епицентар је био 36 километара од Ријеке, јавља ЕМСЦ.

Магнитуда је била 2,9 степени по Рихтеру. Потрес је био на дубини од четири километара.



"Башка, пробудило ме", "Лепо је пукло и пробудило ме", "Стариград код Сења, добро се чуло и затресло", "Кратко подрхтавање се осетило на Рабу. Зујање, па кратак, али снажан удар", гласили су неки од првих коментара на потрес.

С обзиром на то да се ради о слабијем земљотресу, верује се да није било жртава, повређених и веће материјалне штете.



(Telegraf.rs)