ТУГА ДО НЕБА Две сестре пронађене мртве у снегу, њихова тела била су једно уз друго

najnovija
Фото: Дневник

Две старије жене пронађене су јутрос мртве у снегу, у селу Барице, у општини Бијело Поље, у Црној Гори.

Беживотна тела А. З. (85) и Ј. З. (86) пронађена су двадесетак метара од њихове породичне куће, у којој су живеле саме.

Према писању медија, у питању су рођене сестре које су живеле у кући у којој нису имале ни струју ни воду.

Како преносе црногорски медији, њихова тела била су једно уз друго, а затекли су их чланови породице, који су данас пошли да их обиђу. 

О свему је обавештена мојковачка полиција која је, заједно са колегама из Бијелог Поља, изашла на лице места.

На телима нису констатоване било какве повреде нити трагови насиља.

Претпоставља се да је смрт наступила услед смрзавања.

