ТУЖНА НОЋ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ Аутомобил подлетео под воз, погинуо 19-годишњи младић!

11.09.2025. 10:52
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
pruga
Фото: unsplash.com/Ales Krivec/ ilustracija

У саобраћајној несрећи која се синоћ догодила на пружном прелазу у месту Грабовац код Челинца, погинуо је младић (19).

Из ОЈТ Бањалука саопштено је да се несрећа догодила на пружном прелазу у месту Грабовац код Челинца око 20.00 часова.

-У овој саобраћајној незгоди учествовао је аутомобил „фолксwаген“ којим је управљао С.Т. (19) из Челинца, и путнички воз којим је управљао М.Б. (29) из Добоја. Путнички воз је саобраћао на линији Бања Лука- Добој. Приликом саобраћајне несреће смртно је настрадао С.Т. из Челинца – саопштено је из Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.

Увиђај на лицу места обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, заједно са полицијским службеницима Полицијске станице Челинац.

Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мере на утврђивању свих околности поменуте несреће, а наложена је и обдукција тела настрадалог која ће бити обављена у Заводу за судску медицину РС.

-Видевши возило на пружном прелазу, возач је поступио према прописима, дао звучне знакове упозорења и почео кочити, али, нажалост, судар се није могао избећи – саопштиле су синоћ “Железнице Републике Српске” ” на својој Фејсбук страници.

Поред Службе хитне помоћи, на лице места су изашли и припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске, као и Комисије за ванредне догађаје Жељезница Републике Српске, након пријаве о ванредном догађају.
 

воз трагедија Република Српска
Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
Вести Регион
