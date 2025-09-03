overcast clouds
УПАО У ДУБОК БУНАР Спасиоци извукли човека из седам метара дубоке рупе у земљи ХИТНО ПРЕБАЧЕН У БОЛНИЦУ

03.09.2025. 22:13 22:16
Пише:
Дневник
Извор:
Blic.rs
Фото: Pixabay.com

На територији Ћеклића у општини Цетиње Служба заштите и спасавања спасила је Цетињанина чији су иницијали Р.Н. који је упао у бунар дубок око седам метара.

Командир Службе заштите и спасавања Цетиње Милош Ћећановић рекао је да је акција спасавања била веома захтевна, јер је отвор бунара био изузетно узан, преносе црногорски медији.

"У бунар су успела да се спусте само два мршавија спасиоца. Једва су га извукли, након чега је одмах предат екипи Хитне медицинске помоћи, која је била на лицу места", прецизирао је Ћећановић.

Р. Н. је упућен у Клинички центар Црне Горе у Подгорици и за сада није познат степен повреда које је задобио.

(Blic.rs)

Вести Регион
