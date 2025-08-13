(ВИДЕО) ЕВО КО ЈЕ МЛАДИЋ О КОМ ПРИЧА ЦРНА ГОРА Он је са српском заставом дочекао моћни хеликоптер из Србије који гаси пожаре
ПОДГОРИЦА: Регион је обишао снимак на ком се види да један мушкарац са српском заставом дочекује хеликоптер који је послат из Србије док из Мораче вади воду за гашење пожара. У питању је момак Растко Секуловић (26) који открива како је дошао на идеју за овакав један гест.
- Сама идеја се родила сасвим случајно, јер сам видео да тај хеликоптер прелеће моју кућу више пута дневно. Као Србин из Црне Горе наравно да имам заставу и одлучио сам да их на тај начин поздравим и захвалим за све што чине за наш народ - каже за РИНУ Растко.
Он додаје да иако је сваки пут хеликоптер ишао право, када су видели да држи српску заставу прелетели су изнад њега.
- Мислим да је свакако то био неки начин да ме отпоздраве. Срце ми је било пуно, јер ово што чине за нас је велика ствар. Сви смо захвални, јер ово што смо преживели не може се описати речима - додаје Растко.
Пожари већ три дана у Црној Гори не јењавају, а српски хеликоптер и данас је активан на локацији Куча и Фундине.