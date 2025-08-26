ВОЗ УСМРТИО МУШКАРЦА ПРЕД ОЧЕВИЦИМА Неколико људи је покушавало да га оживи, али безуспешно
26.08.2025. 10:06 10:56
Један мушкарац погинуо је рано јутрос од налета воза на Главној железничкој станици у Загребу, пише хрватски портал 24сата.
Очевидац несреће испричао је за портал да се то догодило око 6.20 сати, када је погинули прелазио пругу заједно са групом људи, али није стигао да избегне воз који се приближавао.
На лицу места је Хитна помоћ и полиција. "Воз је долазио око 6 и 20 сати".
Група људи прелазила је пругу, а он није стигао да пређе и воз га је закачио.
- Окренуо га је шест, седам пута. Неколико њих покушало је да га оживи, али неуспешно. Човек је старији, има око 70 година - рекао је очевидац.
У току је увиђај.