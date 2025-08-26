few clouds
26°C
26.08.2025.
Нови Сад
eur
117.17
usd
100.0854
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВОЗ УСМРТИО МУШКАРЦА ПРЕД ОЧЕВИЦИМА Неколико људи је покушавало да га оживи, али безуспешно

26.08.2025. 10:06 10:56
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
a
Фото: Pixabay.com

Један мушкарац погинуо је рано јутрос од налета воза на Главној железничкој станици у Загребу, пише хрватски портал 24сата.

Очевидац несреће испричао је за портал да се то догодило око 6.20 сати, када је погинули прелазио пругу заједно са групом људи, али није стигао да избегне воз који се приближавао.


На лицу места је Хитна помоћ и полиција. "Воз је долазио око 6 и 20 сати". 

Група људи прелазила је пругу, а он није стигао да пређе и воз га је закачио. 

- Окренуо га је шест, седам пута. Неколико њих покушало је да га оживи, али неуспешно. Човек је старији, има око 70 година - рекао је очевидац. 

У току је увиђај.

(k1info.rs)

 

пружни прелаз воз
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај