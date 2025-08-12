clear sky
БРУТАЛНИ НАПАД ХАКЕРА У ИТАЛИЈИ Украдено хиљаде личних података из хотела

12.08.2025. 18:10 18:19
Пише:
Дневник
Извор:
АЛО
Коментари (0)
хакери
Фото: youtube prinstcrin/ NOVA S

РИМ: Наводни злочини су укључивали скенове пасоша, личних карата и других докумената за идентификацију у високој резолуцији које су гости користили приликом пријаве

Група сајбер криминалаца под именом "Мидокс" украла је хиљаде личних података из докумената из италијанских хотела и ставила их на продају на Дарк вебу, саопштила је данас Агенција за дигиталну Италију (AGID).

Наводни злочини су укључивали хиљаде скенова пасоша, личних карата и других докумената за идентификацију у високој резолуцији које су гости користили приликом пријаве, преноси Анса.

Напади хакера започети су прошлог јуна, али је прошлог викенда хакерска група објавила нове постове у којима нуди на продају више од 70.000 докумената "ексфилтрираних" из четири различита хотела, саопштила је AGID.

АЛО

хакери сајбер криминал документи
Извор:
АЛО
Пише:
Дневник
Вести Свет
