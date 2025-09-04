ВУЧИЋ ПОЗВАО ЂИПИНГА НА НОВА УЛАГАЊА КИНЕ У СРБИЈИ
ЧЕЛИЧНО ПРИЈАТЕЉСТВО СРБИЈЕ И КИНЕ Председник Вучић: "Захвалио сам на великим инвестицијама, наша трговинска размена никада није била већа"
Председник Србије Александар Вучић састао се данас у Пекингу са председником Кине Си Ђинпингом.
Вучић је изразио захвалност на топлом дочеку, изузетном гостопримству и непоколебљивој подршци коју Кина пружа Србији и њеном народу. Истакао је да су Србија и Кина чврсти пријатељи, нагласивши да Србија у Кини види искреног и поузданог партнера. Посебно је подвукао подршку председника Сија у тешким тренуцима, укључујући економске, здравствене и политичке изазове, што Србија никада неће заборавити.
Вучић је захвалио на иницијативама председника Сија и Споразуму о слободној трговини, који су довели до рекордне трговинске размене између две земље. Такође је информисао кинеског лидера о напретку на инфраструктурним пројектима уз подршку кинеских партнера, укључујући најаву да ће железничка пруга Београд–Будимпешта бити пуштена у саобраћај за 15 дана.
Председник је посебно истакао значај инвестиција кинеских компанија у Србији, захваливши на већ реализованим великим улагањима и упутивши позив за нова улагања у будућности.