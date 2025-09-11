overcast clouds
ЧОПОР ЛАВОВА ПОЈЕО ЧУВАРА ПРЕД ОЧИМА ТУРИСТА Трагедија у сафари парку у Бангкоку потресла свет

11.09.2025. 11:48 11:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
2
Фото: Pixabay.com

БАНГКОК: Чопор лавова у сафари парку на тајланду појео је чувара парка пред туристима који су се налазили у џипу у непосредној близини.

Напад се догодио у среду, у "Сафари свету" у Бангкоку када је 58-годишњи чувар изашао из свог џипа у ограђени простор за лавове и када му је један од лавова пришао са леђа и повукао га на земљу, а потом се још шест или седам лавова придружило нападу, пише британски Сан.

Бројни туристи у аутомобилима покушали су виком и трубама да отерају животиње, али нису успели, а тек после 15 минута особље парка је дошло и успело да отера лавове и дође до жртве.

Чувар који је радио са лавовима скоро 30 година, хитно је пребачен у болницу Интрарат, али су лекари само могли да констатују смрт, пише Нејшн Тајланд.

Како се наводи, полиција сматра да је чувар зоолошког врта прекршио строге безбедносне протоколе тиме што је напустио своје возило, јер зона сафарија кроз коју се улази аутомобилима има политику забране изласка и за особље и за посетиоце.

Одељење за националне паркове, заштиту дивљих животиња и биљака (ДНП) је наредило привремено затварање сафари зоне док се спроводе безбедносне провере.

"Инцидент ćе се даљ истражити како би се утврдило шта се догодило",наводи се у саопштењу.

Сафари парк се већ суочава са критикама због дозвољавања мајмуну орангутану да грли и дира туристкиње ради фотографисања и због тога што наплаćује посетиоцима 26 фунти за храњење лавова и тигрова.

Власништво лавова је легално у Тајланду, где се популација лавова у заточеништву последњих година проширила на скоро 500 у зоолошким вртовима, фармама за узгој, кафиćима за миловање животиња, па чак и приватним куćама.

лавови тајланд
