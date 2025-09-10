ПОТОП У ХРВАТСКОЈ!
ДРАМАТИЧНЕ СЦЕНЕ У РИЈЕЦИ! Вода продрла у аутобус, улице пливају ЦРВЕНИ МЕТЕОАЛАРМ на Јадрану
Бујица је продрла у градски аутобус, додатно отежавајући ситуацију. Директор ДХМЗ-а најављује за данас више од 100 литара кише у приобаљу
Обилна киша која је падала у Ријеци поплавила је улице данас око 13 сати. На снимцима објављеним у хрватским медијима види се како бујица јури улицама, али и да су поплављени поједини пословни простори.
ХРТ-ов Радио Ријека јавља да је поплављена Камбијеријева улица и да су улице под водом и у насељу Замет. Бујица је продрла и у један аутобус.
Очекује се више од 100 литара кише
Прогнозе Државног хидрометеоролошког завода Хрватске (ДХМЗ) обистиниле су се. Директор ДХМЗ-а Иван Гитлер је раније данас најавио да се у приобаљу очекује да падне више од 100 литара кише током дана.
Према његовим речима, невреме ће се кретати од севера према југу, а сутра ујутру ће на удару бити дубровачка регија, где је упаљен црвени метеоаларм.
- Наше комшије у Словенији и Црној Гори су у сличној ситуацији. Нећемо се изненадити ни ако на Јадрану видимо пијавице и град - додао је он.
Црвени метеоаларм је данас на снази за подручје:
• Книна
• Ријеке
• Сплита
• Дубровника