ПОТОП У ХРВАТСКОЈ!

ДРАМАТИЧНЕ СЦЕНЕ У РИЈЕЦИ! Вода продрла у аутобус, улице пливају ЦРВЕНИ МЕТЕОАЛАРМ на Јадрану

10.09.2025. 16:26 16:38
Пише:
Дневник
Извор:
Index.hr/Blic
da
Фото: freepik, ilustracija

Бујица је продрла у градски аутобус, додатно отежавајући ситуацију. Директор ДХМЗ-а најављује за данас више од 100 литара кише у приобаљу

Обилна киша која је падала у Ријеци поплавила је улице данас око 13 сати. На снимцима објављеним у хрватским медијима види се како бујица јури улицама, али и да су поплављени поједини пословни простори.

ХРТ-ов Радио Ријека јавља да је поплављена Камбијеријева улица и да су улице под водом и у насељу Замет. Бујица је продрла и у један аутобус.

Очекује се више од 100 литара кише

Прогнозе Државног хидрометеоролошког завода Хрватске (ДХМЗ) обистиниле су се. Директор ДХМЗ-а Иван Гитлер је раније данас најавио да се у приобаљу очекује да падне више од 100 литара кише током дана.

Према његовим речима, невреме ће се кретати од севера према југу, а сутра ујутру ће на удару бити дубровачка регија, где је упаљен црвени метеоаларм.

- Наше комшије у Словенији и Црној Гори су у сличној ситуацији. Нећемо се изненадити ни ако на Јадрану видимо пијавице и град - додао је он.

Црвени метеоаларм је данас на снази за подручје:

           Книна

           Ријеке

           Сплита

           Дубровника

невреме Хрватска
Вести Свет
Услови коришћења
