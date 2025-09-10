overcast clouds
ДРОНОВИ ОБОРЕНИ ИЗНАД ПОЉСКЕ ИПАК УКРАЈИНСКИ? Руси сигурни "ДРОНОВИ СУ ЛЕТЕЛИ СА СТРАНЕ УКРАЈИНЕ"

10.09.2025. 13:24 13:31
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
дрон
Фото: Илустрација, AI

ВАРШАВА: Дронови о којима Пољска говори улетели су на њену територију из правца Украјине, рекао је новинарима отправник послова Русије Андреј Ордаш након што је напустио пољско Министарство спољних послова, где је позван на разговор због извештаја о дроновима.

"Знамо једну ствар - ови дронови су летели са стране Украјине", рекао је Ордаш, преносе РИА Новости.

Пољски премијер Доналд Туск тврди да су опасни дронови оборени изнад Пољске руски, али, како наводи руска агенција, није пружио било какве доказе за то.

Kако је за РИА Новости рекао отправник послова Русије Андреј Ордаш, Пољска није пружила доказе о наводном руском пореклу дронова оборених изнад њене територије.

Начелник Генералштаба, први заменик министра одбране Белорусије, генерал-мајор Павел Муравејко, изјавио је да је Белорусија ноћу обавестила Пољску и Литванију о дроновима који се приближавају њиховим границама, а Варшава је упозорила Минск на дронове са територије Украјине.

Такође је напоменуо да белоруска противваздушна одбрана стално прати дронове ноћу који су залутали услед дејства електронског ратовања, а неке од "изгубљених" дронова уништиле су снаге противваздушне одбране.

Пољска страна је раније, такође, оптужила Русију за кршење њеног ваздушног простора без доказа, наводе РИА Новости.

Kонкретно, крајем 2022. године, гранате су пале на пољску територију близу границе са Украјином, усмртивши две особе.

У почетку је Варшава тврдила да су то гранате руске производње, али је потом Анџеј Дуда, који је у то време обављао функцију председника Пољске, признао да се највероватније ради о украјинском оружју.

Према наводима АП, то су биле украјинске ракете лансиране да пресретну руске. 

Вести Свет
