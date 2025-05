ДРОНОВСКИ НАПАД НА КРИМ Избио пожар у складишту руске војске

У непосредној близини овог места налази се база 126. самосталне бригаде за обалну одбрану Црноморске флоте Русије, што додатно појачава значај напада.

Партизански покрет Атеш, који делује на окупираним територијама, тврди путем Телеграма да има информацију о погинулим руским војницима који су се налазили на дужности у тренутку експлозија у складишту.

Атеш наводи да су његови агенти још прошлог лета пратили кретање и складиштење руске војне опреме и муниције у области Перевалне, истичући тада да локација није имала адекватну противваздушну заштиту.

Као одговор на јутрошње догађаје, локалне власти одлучиле су да затворе саобраћајницу која повезује Симферопољ и Алушт у централном делу Крима.

Истовремено, друштвена мрежа Crimean Wind објавила је видео снимке које су забележили мештани, на њима се може видети густ дим који се подиже са више места на полуострву.

Експлозије су пријављене и у близини војних аеродрома Белбек и Кача код Севастопоља, као и у областима рта Фиолент, Балаклаве и Бахчисараја.

A long night for Russian forces. Massive explosions rocked a military ammo depot in occupied Crimea — fires and detonations still ongoing in Perevalne, road to Simferopol closed. Losses reported in the 126th Brigade & 8th Artillery Reg.



Meanwhile in Podolsk, Russia — an… pic.twitter.com/6hckmz32Se

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 16, 2025

За сада, украјинске власти се званично нису огласиле о одговорности за нападе, а информације које су доступне још увек није могуће независно проверити.