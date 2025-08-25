СМРТОНОСНИ ДАЛЕКОВОДИ КОД ПАРАЋИНА Струја однела животе десетина птица НАЈВИШЕ СТРАДАЛЕ РОДЕ
У атару Поточца, код Параћина и ове године орнитолози проналазе на десетине мртвих белих рода, које страдају од струјних удара на далеководима.
Друштво за заштиту и проучавање птица Србије на терену прикупља угинуле птице и лоцира критична места, али за сада ништа није урађено да се птице у околини Параћина заштите.
На само стотину метара земљишта испод далековода еколошки активиста, Владан Вугделија, пронашао је лешеве чак седам рода. Све птице имале су спржене ноге и перје, што јасно указује да су страдале од струјног удара. Та локација својеврсна је еколошка замка, јер птице користе Велику Мораву као селидбени коридор, а оближњу депонију као извор хране. Далековод је између и стубове виде као место за предах.
Владан Вугделија, еколишки активиста, каже: "Иза нас се налази средњенапонски далековод на коме је од 2019. године, када је забележен први случај, па до данас забележено страдање прко 200 птица, од тога око 110 белих рода. Значи, говоримо само о документованим случајевима, док је стваран број страдалих птица сигурно много већи".
Владан истиче да и у ЕДС-у знају за проблем, јер често због струјних удара далековод испада из електомреже.
Владан Вугделија додаје: "Ја сам као члан Зеленог савета општине Параћин ургирао да општина Параћин упути један допис, односно молбу електродистибуцији, како би решила овај проблем, и ми смо добили одговор крајем прошле године да они немају техничке могућности да реше овај проблем".
Орнитолози кажу да се у свету деценијама уназад примењују техничка решења за ублажавање оваквих помора птица. Прва истраживања код нас рађена су у јужном и средњем Банату.
Слободан Марковић, Друштво за заштиту и проучавање птица Србије, наводи: "Решења су једноставна и то у виду инсталације дивертера који би спречили да птице уопште долазе на те стубове, да слете, или неких изолација стубова како би се спречило да приликом слетања дође до затварања струјног кола и страдања".
Дешава се да роде неким чудом преживе струјни удар, али је због природе и озбиљности повреда, њихов опоравак тежак и није извесно да ће преживети.
