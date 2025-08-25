30.000 ЕВАКУИСАНИХ ЗБОГ ТАЈФУНА Вијатнам на удару, ангажовани војска и спасиоци
KУА ЛО: Вијетнамске власти затвориле су аеродроме, обуставили наставу и евакуисали око 30.000 људи због доласка тајфуна Kајики.
Тај тајфун има ударе ветра до 166 километара на час и налази се око 110 километара од северног дела централне обале Вијетнама и очекује се да ће у данас поподне да погоди копно, саопштила је вијетнамска метеоролошка агенција, преноси Ројтерс.
"Ово је изузетно опасан тајфун", наведено је у саопштењу владе, која је упозорила на обилне падавине, поплаве и клизишта.
Kајики би требало да погоди провинције које су мање индустријализоване у поређењу са подручјем које је прошле године захватио тајфун Јаги, у којем је погинуло најмање 300 особа и који је проузроковао штету од око 3,3 милијарде долара.
Тајфун се очекује да се креће ка Лаосу и северном Тајланду.
Вијетнамска влада је саопштила да је данас евакуисала око 30.000 људи из приобалних подручја.
Више од 16.500 војника и 107.000 особа ангажовано је у евакуацији и припремама за потрагу и спасавање.
Власти су најавиле да ће више од пола милиона људи бити евакуисано и наложиле да бродови остану у лукама.
Аеродроми у провинцијама Тан Хоа и Kванг Бин су затворени, саопштио је Цивилни ваздухопловни орган Вијетнама.
Вијетнамске авио-компаније Вијетнам Ерлајнс и Виетџет отказале су на десетине летова ка и од тог подручја јуче и данас.
Тајфун је у недељу прошао уз јужну обалу кинеског острва Хаинан, због чега је град Санија затворио предузетничке и јавне услуге.
Kинеска јужна провинција јутрос је смањила ниво узбуне за тајфун, али је упозорила на обилне падавине и изоловане олује у јужним градовима Хаинана.
Метеоролошке власти провинције Хаинан очекују побољшање временских услова до вечерас.
Локални медији су пренели да су многи становници Саније, синоћ потражили склониште у подземним гаражама, док су нека стабла пала, остављајући улице прекривене сломљеним гранама до јутрос.