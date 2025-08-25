clear sky
НА ОВАЈ ДАТУМ ЛЕЖУ ПЕНЗИЈЕ ИЗ АВГУСТА Једна група најстаријих суграђана прва добија новац на рачун

25.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц/Дневник
Исплата пензија за август почиње другог дана у месецу септембру, а пензионери који ће добити први новац су из категорије самосталне делатности.

Након тога, 5. септембра пензије добијају пензионери из категорије пољопривредни и војни, док ће 10. септембра новац добити и најстарији грађани из категорије запослени.

Табела исплате пензија
Фото: Screenshot PIO

Десети септембар је у дан када се званично и завршава исплата пензија за август.

Просечан износ пензије за јул 2025. године износи 50.662 динара.

