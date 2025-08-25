НА ОВАЈ ДАТУМ ЛЕЖУ ПЕНЗИЈЕ ИЗ АВГУСТА Једна група најстаријих суграђана прва добија новац на рачун
25.08.2025. 09:25 09:53
Исплата пензија за август почиње другог дана у месецу септембру, а пензионери који ће добити први новац су из категорије самосталне делатности.
Након тога, 5. септембра пензије добијају пензионери из категорије пољопривредни и војни, док ће 10. септембра новац добити и најстарији грађани из категорије запослени.
Десети септембар је у дан када се званично и завршава исплата пензија за август.
Просечан износ пензије за јул 2025. године износи 50.662 динара.