ЕВО ШТА ЈЕ АМЕРИЧКИ МРАЧНИ ОРАО Убитачни одговор на руског Орешника

Лансирање које није раније најављено извршено је у подне и означило је прво тестирање са бојевом главом за хиперсонично оружје дугог домета, познато и као "Мрачни орао", а чија су прва тестирања из ове станице почела у фебруару 2023. године, пренео је "The Palm Beach Post".

"Овај тест представља важан корак у развоју једног од најсавршенијих система наоружања. Како се приближавамо првој испоруци овог наоружање нашим партнерским снагама у копненој војсци, наставићемо да радимо на интеграцији система 'Конвенционални брзи удар' у површинске и подводне бродове морнарице како бисмо осигурали да останемо водећа светска борбена сила", рекао је секретар морнарице Карлос Дел Торо.

Подневно лансирање са Лансирног комплекса 46 на источном делу рта подстакло је дискусије на друштвеним мрежама од објава фотографа са снимцима и сликама ракете изблиза до коментара изненађених очевица.

#Breaking #US tests #hypersonic_missile

The #Pentagon said this is the second successful test of its kind this year.



The United States has successfully conducted a test of its #Dark_Eagle long-range hypersonic missile system, local media reported Thursday, citing the… pic.twitter.com/qRkod5IR22

