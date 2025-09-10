ФАРМАЦЕУТСКИ ГИГАНТ МЕЊА СТРАТЕГИЈУ И СМАЊУЈЕ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Неизвесна будућност за 9.000 радника
КОПЕНХАГЕН: Дански фармацеутски гигант Ново Нордиск, произвођач лека за мршављење "вегови", објавио је данас да планира да смањи број запослених за приближно 9.000, што чини око 11,5 одсто његове глобалне радне снаге.
Компанија наводи у саопштењу да је циљ реорганизације поједностављење структуре, брже доношење одлука и преусмеравање ресурса ка кључним подручјима раста - лековима за дијабетес и гојазност, преноси Си-Ен-Би-Си.
Ново Нордиск тренутно запошљава 78.400 људи, а очекује се да ће отказе добити око 5.000 радника у Данској.
Реструктурализација ће донети једнократни трошак од осам милијарди данских круна (1,08 милијарди евра), због чега је прогноза годишњег раста оперативног профита данске фирме смањена са раније очекиваних 10-16 одсто на 4-10 одсто.
Ново Нордиск, некада пионир у терапијама за мршављење, последњих месеци суочава се са појачаном конкуренцијом америчке фирме Елај Лили и јефтинијих заменских лекова, као и са проблемима у ланцу снабдевања и разочаравајућим резултатима испитивања новог лека "кагрисема", додаје америчка медијска кућа.