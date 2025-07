(ФОТО) ЈАВНОСТ И ДАЉЕ СУМЊИЧАВА Контаминирано тло из Фукушиме пренето у парк резиденције премијера Јапана

Недуго након цунамија и нуклеарне катастрофе у марту 2011. године, јапанске власти су уклониле слој контаминираног тла са великих површина у Фукушими како би смањиле ниво зрачења, преноси портал Џапан тудеј.

Око 14 милиона кубних метара озраченог тла из Фукушиме од тада је ускладиштено у објектима у близини саме нуклеарне електране, али јапанска влада се обавезала да ће до 2045. године изместити контаминирану земљу на неку другу локацију у држави.

Dozens of bags of mildly radioactive soil collected from near the stricken #Fukushima nuclear plant were delivered to the Japanese prime minister's office on Saturday, in an effort to highlight its safety for reuse. pic.twitter.com/pIYkyN7t1M

— Our World (@MeetOurWorld) July 19, 2025