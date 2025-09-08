overcast clouds
(ФОТО)ТИНЕЈЏЕР УПАО И СТАНИЦУ И ИЗРЕШЕТАО ПОЛИЦАЈЦЕ У ТУРСКОЈ Крвопролиће у Измиру, пуцао на све око себе

08.09.2025. 13:33
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
најновија
Фото: Дневник

Два полицајца су убијена, а један је рањен у оружаном нападу на полицијску станицу у Измиру на западу Турске, рекли су данас безбедносни извори.

Нападач, за кога се наводи да има 16 година, притворен је након што је отворио ватру на полицијску станицу Салих Исгорен у округу Балкова, јавила је телевизија НТВ.

Турска је у прошлости била мета напада курдских милитаната, исламистичких група и крајње левичарских организација, а међу метама су често биле снаге безбедности и владине институције.

Измир, треци по величини турски град на егејској обали, био је погођен нападима милитаната у прошлости, укључујуци експлозију аутомобила бомбе испред суда 2017. године у којој су погинуле две особе, подсећа Ројтерс.

 

Турска
Вести Свет
