(ФОТО) ТРАГЕДИЈА У ВИЈЕТНАМУ 38 мртвих у несрећи туристичког брода, више несталих

"Потврђено је да је најмање 38 људи на броду мртво, а десет је спашено“, навела је влада у саопштењу, преноси Ројтерс.

Спасиоци, који су успели да извуку потопљени брод, настављају да трагају за преживелима док се припремају за приближавање тајфуна Вифа.

Туристички брод, на коме је било 48 туриста и пет чланова посаде, преврнуо се јуче поподне.

Званична вијетнамска новинска агенција известила је да су сви туристи на броду били Вијетнамци, међу којима је било неколико деце.

