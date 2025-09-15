„Имао сам прилику да га ЕЛИМИНИШЕМ и то ћу учинити!“ ФБИ: Осумњичени је написао ПРЕТЕЋУ ПОРУКУ Кирку, форензика потврдила
ВАШИНГТОН: Осумњичени за убиство америчког патриоте Чарлија Кирка у америчкој савезној држави Јути, Тајер Робинсон, пре него што је дошло до пуцњаве порукама је наводно јавио да намерава да убије Кирка, изјавио је директор америчког Федералног истражног бироа (ФБИ) Каш Пател.
Пател је за Фокс њуз рекао и да истрага показује да је Робинсон написао папирну белешку у којој се наводи да је имао "прилику да елиминише Чарлија Кирка“ и да ће то учинити.
Белешка је уништена, али је њено постојање потврђено форензичким доказима и изјавама сведока, пренео је Ројтерс.
Мотив за убиство још није утврђен, а власти сматрају да је Робинсон деловао сам, али испитују и да ли је неко други учествовао у планирању.
Према подацима из друге документације, Робинсон је на платформи Дисцорд послао поруку пријатељима којом је, како се наводи, признао главну умешаност у догађај.
Робинсон ће најкасније у уторак формално бити оптужен, а налази из истраге наводе да су ДНК трагови који се поклапају с Робинсоном пронађени на пешкиру којим је била умотана пушка која се сматра оружјем убиства, као и на шрафцигеру пронађеном на крову зграде с које је пуцано.
Кирк је убијен прошле недеље током обраћања на јавном скупу на Универзитету Јута вали који је организовала његова организација "Turning Point USA" у Орему у држави Јута.