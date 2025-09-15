Највећа заплена контејнера у историји Уније!
„ПАЛА“ ШЕСТОРКА ЗБОГ ПОВЕЗАНОСТИ С КРИМИНАЛНИМ МРЕЖАМА Заплењено 2.435 контејнера кинеске робе у луци Пиреј! ЕУ ОШТЕЋЕНА ЗА 800 МИЛИОНА ЕВРА
АТИНА: Европско јавно тужилаштво (ЕППО) саопштило је данас да је подигло оптужнице против шест особа због сумње да су повезане са криминалним мрежама које нелегално увозе робу из Кине на територију Европске уније и да је истовремено заплењено 2.435 контејнера у Пиреју, највећој грчкој луци, која је већински у власништву кинеске државне компаније COSCO.
Истрага под називом „Калипсо“, коју води ЕППО, усмерена је на криминалне мреже које управљају целокупним ланцем увоза робе из Кине у ЕУ, укључујући дистрибуцију унутар чланица, избегавање царинских дажбина и пореске преваре великих размера, преноси бриселски Политико.
У контејнерима се углавном налазила роба попут електричних бицикала, одеће и обуће.
ЕППО је саопштио да је реч о највећој заплени контејнера у историји ЕУ.
Према наводима тужилаштва, шема за избегавање плаћања антидампиншких царина на увоз из Кине била је активна најмање осам година, а процењује се да је буџетима ЕУ и држава чланица тиме нанета штета од око 800 милиона евра, 350 милиона евра у неплаћеним царинским дажбинама и додатних 450 милиона евра кроз избегавање плаћања ПДВ-а.
Два цариника у Атини оптужена су за вишеструко лажно оверавање докумената, чиме су, како се наводи, омогућили нелегалну добит и нанели штету буџету ЕУ.
Ове високо организоване криминалне мреже годинама се баве оваквим врстама превара. Операција Калипсо шаље јасну поруку тим криминалцима, правила су се променила и више нема сигурних уточишта, изјавила је европска јавна тужитељка Лаура Ковеши.
Према наводима ЕППО, мреже које стоје иза превара углавном контролишу држављани Кине и укључене су и у прање новца, као и у пренос профита назад у Кину.