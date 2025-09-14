ЦРНОГОРСКА ПОЛИЦИЈА СПРОВЕЛА ВЕЛИКУ АКЦИЈУ Међу осумњиченима за криминално удруживање и држављанин Србије
Полицијски службеници Одељења безбедности Будва су, у наставку активности поводом проналаска отуђеног возила, поднели кривичне пријаве против Д. Ш. (24), В. В. (30) и Н. М. (39), који је држављанин Србије, као и четвртог непознатог лица због сумње да су извршили кривично дело криминално удруживање и фалсификовање исправе, саопштено је данас из МУП-а Црне Горе.
Полицијски службеници Одељења безбедности Будва су 10. јула приликом оперативног обиласка пронашли путничко моторно возило марке МГ које је било паркирано на неприступачном терену, у месту Црвена главица, додаје се у саопштењу.
“Даљом провером утврђено је да је за возилом расписана међународна потерница Интерпола Љубљана и да је возило илегално ушло у Црну Гору. Додатним проверама откривено је да су на возилу биле прикачене подгоричке регистарске ознаке отуђене са другог возила”, саопштила је Управа полиције.
Једно од лица, Д. Ш, повратник у извршењу различитих кривичних дела, ухапшен је 4. септембра 2025. године и одређен му је притвор у трајању од 30 дана.
Полиција интензивно трага за В. В. са Цетиња и Н. М. из Србије.
Осумњичени су, како наводе из полиције, учествовали у криминалном удруживању с циљем прикривања извршених дела и фалсификовања докумената, чиме су омогућили извршење других тешких кривичних дела.
“Осумњичени В. В. је у евиденцијама Управе полиције регистрован као члан једне организоване криминалне групе, док је Н. М. такође припадник исте криминалне групе, који је лишен слободе у току 2021. године, а затим правоснажно осуђен и издржао казну затвора крајем 2024. године, због криминалних активности планирања убиства једног од вођа огранка супростављене криминалне групе и недозвољеног држања и ношења оружја и експлозивних материја”, наводи се у саопштењу.
Из МУП-а Црне Горе је саопштено да полицијски службеници Управе полиције настављају са расветљавањем и откривањем кривичних дела која су извршена на територији Будве и црногорског приморја у последњем периоду, а о исходу резултата и идентификације повезаних лица јавност ће бити благовремено обавештена.