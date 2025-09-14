"ИМАМО САМО ЈЕДНУ СТРАНУ, НАШУ МАЈКУ СРБИЈУ" Лидер СНС Вучевић објавио видео који све објашњава: "Државу ћемо бранити заувек"
14.09.2025. 12:25 13:02
Лидер Српске напредне странке и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић огласио се новим видеом у којем се показују две стране Србије.
-Ако градиш своју земљу, ако волиш своју заставу, ако љубиш ближњег свог, онда смо на истој страни. А ми имамо само једну страну, само један грб, једну заставу и једну отаџбину, нашу мајку Србију- поручио је путем Инстаграма Вучевић.