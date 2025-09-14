ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ БОРАВИ У ЈАПАНУ Састанак са премијером и инвестиције у центру пажње
Председник Републике Србије Александар Вучић боравиће у Јапану од 14. до 17. септембра 2025. године, саопштила је данас Служба за сарадњу са медијима председника Републике.
Том приликом председник Вучић присуствоваће званичној церемонији представљања Националног дана Србије у Осаки у оквиру Светске изложбе Еxпо Осака 2025, након чега ће обићи павиљоне Републике Србије и Јапана.
У Царској палати у Токију биће приређена аудијенција председника Републике Србије Александра Вучића код Његовог величанства цара Нарухита.
Током боравка у Токију, председник Вучић састаће се и са председником Владе Јапана Шигеру Ишибом.
Посету Јапану председник Вучић завршиће учешћем на Презентацији инвестиционог потенцијала Републике Србије, којој ће присуствовати и представници великих јапанских компанија.