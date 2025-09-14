light rain
ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ БОРАВИ У ЈАПАНУ Састанак са премијером и инвестиције у центру пажње

14.09.2025. 12:27 12:38
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Youtube Printscreen

Председник Републике Србије Александар Вучић боравиће у Јапану од 14. до 17. септембра 2025. године, саопштила је данас Служба за сарадњу са медијима председника Републике.

Том приликом председник Вучић присуствоваће званичној церемонији представљања Националног дана Србије у Осаки у оквиру Светске изложбе Еxпо Осака 2025, након чега ће обићи павиљоне Републике Србије и Јапана.

У Царској палати у Токију биће приређена аудијенција председника Републике Србије Александра Вучића код Његовог величанства цара Нарухита. 

Током боравка у Токију, председник Вучић састаће се и са председником Владе Јапана Шигеру Ишибом. 

Посету Јапану председник Вучић завршиће учешћем на Презентацији инвестиционог потенцијала Републике Србије, којој ће присуствовати и представници великих јапанских компанија.

