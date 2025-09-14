ВИШЕ ПОВРЕЂЕНИХ У ТЕШКОЈ САОБРАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ КОД ОБРЕНОВЦА Возач слетео с пута, аутом се закуцао у дрво
14.09.2025. 12:00 12:03
Више особа је повређено у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у суботу у насељу Уровци, код Обреновца.
Према писању Курира, саобраћајна несрећа се догодила када је возач аутомобила марке “рено меган” изгубио контролу над возилом, слетео са коловоза и ударио у дрво.
Екипа Хитне помоћи одмах је изашла на лице места и превезла повређене у Клинички центар где им је указана лекарска помоћ. Код једног од повређених Т. М. (20) су констатоване тешке телесне повреде опасне по живот.
Такође, тешко је повређен Л. М. (22), док су лакше повреде задобили возач аутомобила Т. Д. (25) и Л. О. (20).
На лицу места је обављен увиђај, а у току је утврђивање околности и узрока ове незгоде.