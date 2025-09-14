light rain
23°C
14.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВИШЕ ПОВРЕЂЕНИХ У ТЕШКОЈ САОБРАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ КОД ОБРЕНОВЦА Возач слетео с пута, аутом се закуцао у дрво

14.09.2025. 12:00 12:03
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
Коментари (0)
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

Више особа је повређено у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у суботу у насељу Уровци, код Обреновца.

Према писању Курира, саобраћајна несрећа се догодила када је возач аутомобила марке “рено меган” изгубио контролу над возилом, слетео са коловоза и ударио у дрво.

Екипа Хитне помоћи одмах је изашла на лице места и превезла повређене у Клинички центар где им је указана лекарска помоћ. Код једног од повређених Т. М. (20) су констатоване тешке телесне повреде опасне по живот.

Такође, тешко је повређен Л. М. (22), док су лакше повреде задобили возач аутомобила Т. Д. (25) и Л. О. (20).

На лицу места је обављен увиђај, а у току је утврђивање околности и узрока ове незгоде.

саобраћајна несрећа Обреновац повређени
Извор:
Курир
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај