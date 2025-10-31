overcast clouds
ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ЗА ПРАВОСУЂЕ УГЉЕША МРДИЋ ПРЕДАО ДОКАЗЕ ТУЖИЛАШТВУ ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ ПРОТИВ МИЛОШЕВИЋА И БОЈОВИЋА: "Траже да ја радим њихов посао!"

31.10.2025. 09:13 09:20
Пише:
Дневник
Извор:
24sedam.rs
Фото: Скриншот Информер тв

Уместо да раде свој посао по Уставу и закону, по налогу тужиоца Ненадића, послали су ми писмо у коме траже да ја радим њихов посао, каже Мрдић

Председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Скупштине Србије и народни посланик СНС др Угљеша Мрдић предао је јуче Тужилаштву за организовани криминал доказе о кривичним делима која су починили најодговорнији за пад надстрешнице –некадашњег председника Скупштине Инфраструктуре Железница Небојше Бојовића и некадашњег извршног директора тог предузећа Милутина Милошевића.

- Јавно тужилаштво за организовани криминал, пред којим се данас налазимо, тужилац Младен Ненадић претворио је у политичко – блокадерско тело које више није државни орган чији је посао борба против организованог криминала и корупције, изјавио је Мрдић новинарима испред Спрецијалног суда и додао:

- Јавности је познато да сам, заједно са послаником Комленским, поднео кривичну пријаву а потом и допуну овом тужилаштву против двојице најодговорнијих за пад надстрешнице у Новом Саду: Небојше Бојовића, председника Скупштине акционара компаније Инфраструктура железнице Србије и десне руке блокадерског ректора Ђокића и Милутина Милошевића, бившег извршног директора компаније Инфраструктура железнице Србије. Јавно тужилаштво за организовани криминал требало је да, поступајући по мојој пријави, крене са прикупљањем доказа и спровођењем предистражних и истражних радњи у складу са својим овлашћењима и дужностима прописаним Уставом Републике Србије, Законом о јавном тужилаштву и Закоником о кривичном поступку- пише 24седам.

Како је рекао новинарима уместо да раде свој посао по Уставу и закону, по налогу тужиоца Ненадића, послали су ми писмо у коме траже да ја радим њихов посао и да прикупљам доказе уместо њих!

- Грађани треба да знају да тужиоци који не желе да раде свој посао, а који су у згради иза мене, најбоље плаћени тужиоци у Србији. Ови тужиоци има 4-5 већу плату од радника у Србији а њихов шеф Ненадић прима скоро десет милиона динара годишње! Њих плаћамо ми, грађани Србије, да не раде свој посао и да се баве политиком.Мени је јасно да милионер, тужилац Ненадић, не жели да гони своје пријатеље Бојовића и Милошевића са којима се слика у кафанама и проводи. Јасно ми је да ми је писмо послато како не бих послао доказе што би Ненадић искористио да одбаци кривичну пријаву коју сам поднео и да се тако реши проблема у коме се нашао - нагласио је Мрдић.

- Зато сам данас одлучио да јавно предам свој одговор Јавном тужилаштву за организовани криминал са доказима које сам поднео. То чиним пред вама, новинарима, и молим вас да објавите мој одговор и доказе које сам поднео како би јавност била упозната са кривичним делима која су починили најодговорнији за пад надстрешнице – Небојша Бојовић и Милутин Милошевић, рекао је.

Како каже ово ради јер не верује Младену Ненадићу!

- Да ово данас нисам урадио Младен Ненадић би доказе које сам данас предао сакрио пошто је тужилаштво које води претворио у политичко – блокадерско тело. Да Јавно тужилаштво за организовани криминал ради свој посао њима не би ни требала моја кривична пријава против Бојовића и Милошевића. Довољно је било да прате извештавање бројних медија о радњама Бојовића и Милошевића и доказе које су новинари објављивали па да сами покрену истрагу - нагласио је и додао:

- Зато позивам тужиоце које раде у овом тужилаштву да раде свој посао по закону и Уставу. Подсећам их да су уставним променама добили САМОСТАЛНОСТ у раду. Самосталност не значи да су самостални само од државе како их Ненадић учи. Самосталност значи да су самостални и од Ненадића, као Загорке Доловац, и да нису дужни да слушају њихова наређења која су усмерена на рушење државе.

Како је истакао Ненадић је заједно са Загорком Доловац део обојене револуције и обоје злоупотребаљавају свој положај да сруше легално изабрану власт у Србији!

- Зато позивам самосталне тужиоце из Јавног тужилаштва за организовани криминал да на основу слике коју су медији објављивали а на којој се види да је шеф овог тужилаштва у веома блиским и пријатељским односима са осумњиченима Бојовићем и Милошевићем као и моје кривичне пријаве и доказа коју сам поднео – саслушају тужиоца Ненадића.

- У име грађана Србије које представљам могу да најавим да ћу од данас сваки дан подсећати тужиоце овог тужилаштва на доказе које сам поднео као и да ћу их питати када ће да покрену поступак против Бојовића и Милошевића као и да ли су саслушали њиховог саучесника, шефа овог тужилаштва, Младена Ненадића - казао је посланик новинарима. 

Извор:
24sedam.rs
Пише:
Дневник
