ПИЈАНИ ВОЗАЧ АУТА ПАРАЛИСАО ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ Изазвао удес и зауставио воз са 900 путника
Деветнаестогодишњи возач изазвао је незгоду у немачком граду Хановеру због чега је паралисан железнички саобраћај, а воз са 900 путника чекао је неколико сати на отвореној прузи док сви путници нису евакуисани, преносе данас немачки медији.
Возач “пежоа” изгубио је синоћ контролу над возилом на мосту у предграђу Клефелд и преврнуо се на кров, ударивши у бетонски заштитни зид чији је део, тежак више тона, од силине ударца пробио металну ограду и пао на пругу, пренео је “Билд”.
Бетонски блок је замало промашио воз који је пролазио у том тренутку, али је зато оштетио пругу.
Због великог оштећења на прузи, воз са 900 путника морао је да се заустави, а иако у инциденту није било повређених, хитне медицинске службе морале су касније да интервенишу више пута пошто некима од путника који су сатима чекали није било добро, или су дехидрирали, наводи лист.
У возу на линији од Берлина до Келна, било је и око 400 навијача фудбалског клуба Келн који су се враћали кући са утакмице у Волфсбургу.
Путници су морали по мраку да пешаче по отвореној прузи до станице Хановер-Клефелд, а одатле су превезени аутобусом до главне железничке станице.
Оштећени воз је рано јутрос одвучен са лица места.
У возилу које је изазвало инцидент биле су три особе, али је после удеса затечен само возач који је задобио лакше повреде и који је био под дејством алкохола.
Због инцидента је дошло до кашњења на линији од Хановера до места Лерте, као и до поремећаја на још неким линијама, а још није познато колико ће бити потребно да се пруга санира.
У региону Хановера јуче се догодио још један инцидент када је због пожара на кутији са осигурачима за сигнализацију дошло до поремећаја железничког саобраћаја у правцу Берлина, наводи “Билд”.
Немачка железница објавила је синоћ на свом сајту да је пожар вандалски чин, али је полиција касније саопштила да још нису утврдили тачан узрок пожара, а не искључује се могућност техничког квара, пренео је лист.