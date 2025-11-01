ВЕЛИКИ УДАРАЦ ПО НОВЧАНИКУ Могуће поскупљење за коришћење јавних путева од 40 одсто у ОВОЈ ЗЕМЉИ У РЕГИОНУ
Уколико буде усвојен предлог Правилника о висини годишње накнаде за коришћење јавних путева возачи у Хрватској ће приликом регистрације својих возила морати да плате чак 40 одсто више за ту врсту намета него што их је коштала до сада.
Министарство мора, саобраћаја и инфраструктуре Хрватске ставило је на јавну расправу предлог Правилника о висини годишње накнаде за коришћење јавних путева која се плаћа приликом регистрације моторних и прикључних возила, у којем предлаже да се годишња основна накнада повећа са садашњих прописаних 215 куна (28,5 евра) на 40 евра, пише Пословни дневник.
Годишњу накнаду плаћају власници моторних и прикључних возила, а плаћа се за 12 месеци унапред, рачунајући од дана овере техничке исправности возила. Накнада наплаћена за моторна и прикључна возила чији власници имају пребивалиште, односно седиште на подручју поједине жупаније или Града Загреба, приход је жуптехнички прегледанијске управе за путеве те жупаније, односно буџета Града Загреба.
Годишња накнада плаћа се у станицама за возила или се уплаћује директно на рачун жупанијске управе за путеве, односно у буџет Града Загреба, како је дефинисано тим правилником.
Министарство у свом предлогу додаје у постојећи правилник и нови члан, према којем ће се та годишња накнада усклађивати са годишњим индексом раста потрошачких цена, који објављује Државни завод за статистику у јануару сваке године.
Јавна расправа траје до 29. новембра, а Правилник би ступио на снагу осмог дана од објављивања у Народним новинама.
