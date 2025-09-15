ВАТРА ПРОГУТАЛА ВИШЕ ОД ХИЉАДУ КВАДРАТА ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА Огроман пожар у Хрватској! Горела хала ФАБРИКЕ СТОЛАРИЈЕ
ПОЖЕГА: Велики пожар који је поподне захватио производну халу фирме "Windor" у месту Бук код Плетернице на истоку Хрватске, локализован је у вечерњим сатима, али ће ватрогасци остати на терену током целе ноћи.
Узрок пожара биће утврђен након увиђаја који је најављен за сутра ујутру, преноси Хина.
Пожар је избио око 15 часова, а ватра је захватила више од хиљаду квадратних метара производног погона фирме која се бави израдом столарије.
Због опасности по околне породичне куће и цркву, на терен је упућено 12 ватрогасних возила и 40 ватрогасаца из Добровољног ватрогасног друштва Плетерница и околних јединица, преноси Хина.
Пожар се још увек гаси, али је његово ширење заустављено. Већи део хале је одбрањен, иако су поједини делови и радне машине изгорели, изјавио је ватрогасни командант Пожешко-славонске жупаније Марко Ашенбергер.
Према изјавама мештана, ситуација је у једном тренутку била алармантна, али нема повређених.
Екипе су дојаву о пожару примиле у 15.32, а гашење ће трајати до касно у ноћ. Ватрогасци ће остати на месту пожара ради дежурства и контроле жаришта током целе ноћи.