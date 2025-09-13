overcast clouds
(ВИДЕО) ЦРНИ ДИМ СЕ НАДВИО ИЗНАД СКОПЉА,ГРАЂАНИ У ПАНИЦИ Пожар прогутао фабрику отпадних материјала у Трубареву, неопходна ваздушна интервенција

13.09.2025. 16:16
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Слободенпецат
požar
Фото: Pixabay

Велики пожар избио је данас по подне у насељу Трубарево у фабрици пластике „Нулта отпада”, а у гашење је укључено више екипа Ватрогасно-спасилачке бригаде града Скопља, потврђено је из Дирекције за заштиту и спасавање.

Густ облак црног дима уздиже се високо и видљив је из свих делова престонице, изазивајући забринутост међу грађанима.

У Трубареву је избио велики пожар у којем горе отпадни материјали, а на терену је ангажовано неколико ватрогасних екипа изјавио је за МИА командант скопске бригаде Звонко Томевски.

 

Директор Дирекције за заштиту и спасавање Стојанче Ангелов потврдио је да се ради о озбиљном пожару, нагласивши да је фабрика била коришћена и за складиштење електронског отпада.

Ово је озбиљна ситуација. На терен су већ упућени хермелини, а један је већ на путу ка Трубареву. Биће извршена и ваздушна интервенција рекао је Ангелов.

 

Директор Центра за управљање кризама (ЦМК) Мухамед Али потврдио је да је пожар пријављен путем броја за хитне случајеве Е-112.

Пријава о великом пожару у општини Гази Баба, тачније у селу Трубарево, примљена је путем броја за хитне случајеве Е-112. Ватрогасно-спасилачка служба је на лицу места и интервенише у гашењу пожара. Ситуација се пажљиво прати навео је Али.

За сада нема информација о евентуалним повређенима нити о размери материјалне штете. Екипе су и даље на терену и раде на локализацији ватре, док се очекују додатне информације током дана.

скопље пожар фабрика
Вести Регион
