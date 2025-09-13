(ВИДЕО) ЦРНИ ДИМ СЕ НАДВИО ИЗНАД СКОПЉА,ГРАЂАНИ У ПАНИЦИ Пожар прогутао фабрику отпадних материјала у Трубареву, неопходна ваздушна интервенција
Велики пожар избио је данас по подне у насељу Трубарево у фабрици пластике „Нулта отпада”, а у гашење је укључено више екипа Ватрогасно-спасилачке бригаде града Скопља, потврђено је из Дирекције за заштиту и спасавање.
Густ облак црног дима уздиже се високо и видљив је из свих делова престонице, изазивајући забринутост међу грађанима.
– У Трубареву је избио велики пожар у којем горе отпадни материјали, а на терену је ангажовано неколико ватрогасних екипа – изјавио је за МИА командант скопске бригаде Звонко Томевски.
Директор Дирекције за заштиту и спасавање Стојанче Ангелов потврдио је да се ради о озбиљном пожару, нагласивши да је фабрика била коришћена и за складиштење електронског отпада.
– Ово је озбиљна ситуација. На терен су већ упућени хермелини, а један је већ на путу ка Трубареву. Биће извршена и ваздушна интервенција – рекао је Ангелов.
Директор Центра за управљање кризама (ЦМК) Мухамед Али потврдио је да је пожар пријављен путем броја за хитне случајеве Е-112.
– Пријава о великом пожару у општини Гази Баба, тачније у селу Трубарево, примљена је путем броја за хитне случајеве Е-112. Ватрогасно-спасилачка служба је на лицу места и интервенише у гашењу пожара. Ситуација се пажљиво прати – навео је Али.
За сада нема информација о евентуалним повређенима нити о размери материјалне штете. Екипе су и даље на терену и раде на локализацији ватре, док се очекују додатне информације током дана.