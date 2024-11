(ФОТО, ВИДЕО) ДРАМА НА НЕБУ Пуцано на амерички путнички авион на Хаитију РАЊЕНА СТЈУАРДЕСА

Листа из Мајамија такође наводи, позивајући се на неименовани извор, да је једну стјуардесу ранио метак.



Сви летови ка и ван међународног аеродрома Порт-о-Пренс су обустављени, а Спирит за сада није одговорио на захтев Ројтерса за коментар.



Британска новинска агенција додаје да на друштвеним мрежама круже фотографије на којима се види рупа од метка на трупу авиона.



На другом видео снимку, који је вероватно снимио радник Спирита, види се рупа где је други метак прошао кроз задња врата, а онда је завршио у горњем пртљажнику.



Авио компаније из САД, Америкен ерлајнс и Џетблу, објавиле су да обуставља летове ка Хаитију до четвртка.



Стјуардеса рањена, метак се забио у касету за ручни пртљаг: Први снимци из авиона на који је пуцано.



