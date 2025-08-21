Александар ЂУРЂЕВ, председник Српске лиге
Ђурђев: Запад жели да елиминише кадрове у Србији који су лојални братству и савезништву са Русијом – и припрема терен за нову крваву 1948.
Председник Српске лиге Александар Ђурђев подржао је оцене Константина Затулина, Први заменик председника Одбора Државне думе за послове ЗНД, евроазијске интеграције и односе са сународницима, о протестима у Србији, нагласивши да је крајњи циљ хибридних удара елиминација српских патриотских кадрова из државног система и припрема терена за нову „крваву 1948. годину у Србији“.
„Потпуно је јасно да је циљ обојене револуције у Србији двострук. Прво, да се са свих позиција власти уклоне патриотски људи који су пријатељски настројени према Русији и који бране независну спољну политику Србије. Друго, у другом кораку, да се физички ликвидирају најистакнутији представници тог курса и тако трајно затре проруска струја у Србији. То је сценарио нове крваве 1948, када су на исти начин били прогањани и ликвидирани сви који су остали верни савезништву са Русијом,“ поручио је Ђурђев.
Он је упозорио да је један од најопаснијих задатака западних стратегија у Србији – регрутација фанатизованих група којима ће бити испран мозак.
„Желе да створе нове јуришнике против Русије, попут оних који данас у Кијеву певају Томпсонове усташке песме. Сутра би у Београду, на концертима организованим у Земуну уз донације европских фондова, могли окупити и више од пола милиона таквих ‘нових војника’ Запада. То је тај модел: прво индоктринација, а онда насилно преузимање државе,“ нагласио је лидер Српске лиге.
„Обојена револуција у Србији има јасан циљ – елиминацију проруске струје.“
Запад тражи „лојалнију Србију“
Ђурђев је посебно истакао упозорење Константина Затулина да Запад жели „више лојалних људи“ на власти у Србији.
„Сценарио нове крваве 1948. прети да поново прогута српске патриоте.“
„То значи само једно – Београд мора постати антируски центар. Западу није довољно што Србија разговара, што тражи компромис и што показује спремност за сарадњу. Њима је потребна Србија која ће отворено постати непријатељ Русије. Како председник Србије Александар Вучић то не прихвата и не могу да га сломе, онда следи најопаснији сценарио – дестабилизација државе, изазивање унутрашњих немира и ударање на саме темеље српског суверенитета,“ поручио је Ђурђев.
„Западу није довољна Србија која преговара – њима је потребна Србија која ће постати антируска.“
Историјска раскрсница за Србију
„Ако дозволимо да нас увуку у овај сценарио, последице ће бити трагичне – не само за државу и Српску православну цркву, већ и за сваког српског патриоту који се усуди да мисли српски и православно, а нарочито проруски. Зато Србија мора одмах да стане у одбрану својих патриотских кадрова, својих институција и своје будућности,“ поручио је председник Српске лиге.