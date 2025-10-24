light rain
НЕВЕРОВАТНА СЦЕНА У АУСТРИЈИ! ДЕВОЈЧИЦА (10) ИЗ СРБИЈЕ ПРОПАЛА КРОЗ ГЛЕЧЕР Пала у понор од шест метара, ево шта су спасиоци затекли (ФОТО)

24.10.2025. 07:33 07:39
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Коментари (0)
нај
Фото: Дневник

Страшна незгода догодила се јуче када је млада скијашица (10) из Србије пропала кроз пукотину на глечеру Хинтертукс у Аустрију.

Десетогодишња девојчица из Србије била је тамо као члан српске алпске тренинг-групе.

Како пишу аустријски медији, она није послушала упуства свог тренера, те је отишла да скија у необезбеђено подручје скијалишта на надморској висини од 3.100 метара.

- Све се догодило на прилазу тренинг-стази у зони црвене стазе број 9, након чега је пало у пукотину и зауставило се на стени на дубини од шест метара - наводи полиција.

Очевици су одмах позвали помоћ, а покренута је велика акција спасавања.

- Девојчица је на крају лоцирана од стране спасилачког тима у пукотини и уз велики напор је извучена - изјавио је портпарол полиције Ервин Фегел.

 

 

Горски спасиоци су се спустили до десетогодишњакиње и убрзо је спасили користећи систем котурача. Испоставило се да је девојчица преживела пад готово неповређена.

Она је пребачена у болницу хеликоптером Хитне помоћи.

Према полицији, десетогодишњакиња се жалила на бол у руци.

У акцији су такође учествовали планински спасиоци и припадници алпске полиције.

Блиц.рс

Аустрија девојчица
Вести Свет
