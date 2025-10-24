НЕВЕРОВАТНА СЦЕНА У АУСТРИЈИ! ДЕВОЈЧИЦА (10) ИЗ СРБИЈЕ ПРОПАЛА КРОЗ ГЛЕЧЕР Пала у понор од шест метара, ево шта су спасиоци затекли (ФОТО)
Страшна незгода догодила се јуче када је млада скијашица (10) из Србије пропала кроз пукотину на глечеру Хинтертукс у Аустрију.
Десетогодишња девојчица из Србије била је тамо као члан српске алпске тренинг-групе.
Како пишу аустријски медији, она није послушала упуства свог тренера, те је отишла да скија у необезбеђено подручје скијалишта на надморској висини од 3.100 метара.
- Све се догодило на прилазу тренинг-стази у зони црвене стазе број 9, након чега је пало у пукотину и зауставило се на стени на дубини од шест метара - наводи полиција.
Очевици су одмах позвали помоћ, а покренута је велика акција спасавања.
- Девојчица је на крају лоцирана од стране спасилачког тима у пукотини и уз велики напор је извучена - изјавио је портпарол полиције Ервин Фегел.
Eine zehnjährige Nachwuchs-Skirennläuferin verließ am Mittwoch am Hintertuxer Gletscher im Tiroler Zillertal die gesicherten Pisten und stürzte in eine Gletscherspalte. https://t.co/JnHtccgtzo pic.twitter.com/aONUAMqaTd
— Kronen Zeitung (@krone_at) October 23, 2025
Горски спасиоци су се спустили до десетогодишњакиње и убрзо је спасили користећи систем котурача. Испоставило се да је девојчица преживела пад готово неповређена.
Она је пребачена у болницу хеликоптером Хитне помоћи.
Према полицији, десетогодишњакиња се жалила на бол у руци.
У акцији су такође учествовали планински спасиоци и припадници алпске полиције.