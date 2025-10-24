НОЋ СТРАВЕ У МОСКВСКОЈ ОБЛАСТИ! Дрон улетео у зграду у Красногорску – петоро повређених, МЕЂУ ЊИМА И ДЕТЕ! (ФОТО/ВИДЕО)
Москва под нападом! Беспилотна летелица током ноћи погодила је стамбену зграду у граду Красногорску, недалеко од руске престонице.
Снимци са лица места приказују разорен стан, поломљена стакла и евакуацију станара у паничном страху.
Према званичном саопштењу гувернера Московске области Андреја Воробјова, дрон је у ноћи између 23. и 24. октобра ударио у стамбену зграду у комплексу „Изумрудные холмы“, пробивши зид на 14. спрату. Удар је изазвао снажну експлозију и пожар, а пет особа је повређено, међу њима и дете.
„Петоро људи је рањено, укључујући и једно дете. Свима је пружена медицинска помоћ, четворо је хоспитализовано,“ написао је Воробјов на Телеграму.
Очевици наводе да се у тренутку експлозије све затресло, а из зграде су се чули врисци и плач деце.
„Зидови су пуцали, комади бетона падали су свуда. Дете је било у шоку,“ рекла је једна станарка за локални медиј.
Ватрогасне екипе стигле су за неколико минута и евакуисале више од 70 људи. Пожар је убрзо стављен под контролу.
Руске власти још увек не откривају све детаље инцидента. Према првим информацијама из безбедносних извора, дрон је долетео из правца југозапада и вероватно је имао за циљ инфраструктурни објекат у близини Москве. Међутим, није искључено ни да је летелица оборена и да је као последицу имала неконтролисан пад на стамбени објекат.
Инцидент у Красногорску долази само неколико дана након више експлозија у фабрици муниције у Копејску, као и извештаја о акцији украјинске војно-обавештајне службе у Ставропољу, где су убијена тројица руских падобранаца. Руски медији ове нападе називају „терористичким акцијама“, док украјински извори тврде да је реч о „операцијама против војне инфраструктуре“.
Гувернер Воробјов поручио је да ће свим повређенима и њиховим породицама бити пружена неопходна подршка, а оштећени станови биће хитно обновљени. „Службе за ванредне ситуације и локална власт учиниће све да помогну људима који су страдали,“ изјавио је Воробјов.
Иако је пожар угашен и опасност отклоњена, страх и даље влада међу становницима Красногорска. Многи кажу да се плаше нових напада и да више не осећају сигурност чак ни у својим домовима.
Овај напад поново покреће питање колико су руска престоница и њена околина заиста безбедни, док се дронови све чешће појављују изнад цивилних подручја дубоко у унутрашњости Русије.
